Juwelier Wempe verdoppelt in den Alsterarkaden

Signa Real Estate hat den Mietvertrag mit dem Juwelier Wempe in den Hamburger Alsterarkaden langfristig verlängert. Gleichzeitig wurde die Mietfläche auf 1.000 m² verdoppelt. Bereits seit 1928 ist der Juwelier in vierter Generation in den Arkaden in bester Innenstadtlage ansässig.

.