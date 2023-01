Juwelier Mahlberg & Meyer zieht ins Seidenhaus Koopmann

Das Juwelierunternehmen Mahlberg und Meyer ist neuer Mieter der Einzelhandelsfläche im Seidenhaus Koopmann in der Sögestraße. Damit wechselt das Unternehmen, aus dem Nachbargebäude nun in diese exklusive Lage in Bremens Haupteinkaufsstraße.

.

Dem Eigentümer der Immobilie der Müller & Bremermann GmbH & Co. KG gelingt mit der Neuvermietung ein nahezu lückenloser Übergang, nachdem das schwedische Modelabel COS sein Geschäft in dem Gebäude Sögestraße 62-64 im Dezember 2022 geschlossen hatte. Mahlberg & Meyer ist unter anderem offizieller Rolex-Fachhändler und autorisierter Retailpartner vieler Luxusuhren- sowie erlesener Schmuck-Marken. Die etwa 500 m² große Fläche im Erdgeschoss sowie im 1. Obergeschoss wird in den nächsten Monaten zunächst aufwendig umgestaltet, bevor das Juweliergeschäft eröffnet.



„Das Seidenhaus Koopmann bildet das markante Eingangstor zur Bremer City und passt somit optimal zu unserem hohen Anspruch und unserem Konzept. Wir bleiben damit Bremen und explizit der Bremer Innenstadt treu. Zudem wachsen mit der neuen Fläche für unsere Kunden das Einkaufserlebnis sowie das Angebot an hochwertigem Schmuck und Uhren.“, so Patrick Wallinger, Inhaber von Mahlberg und Meyer, über den neuen Standort. Das 1972 in Lübeck gegründete Unternehmen hat heute Geschäfte in Hamburg, Kiel, Bremen, Oldenburg, Timmendorfer Strand sowie das Stammhaus in Lübeck. Das Bremer Geschäft öffnete bereits 1975.



Das 1911 errichtete historische Handelshaus Seidenhaus Koopmann wurde 2016 nach den Vorgaben des Landesamtes für Denkmalpflege behutsam saniert und modernisiert. Aufgrund der anspruchsvollen und mit Reliefs versehenen Muschelkalk-Werksteinfassade gilt es als baukünstlerisches und architekturgeschichtliches Kulturdenkmal. Neben den Einzelhandelsflächen im Erdgeschoss beherbergt das sechsstöckige Geschäfts- und Kontorhaus die ÜberFluss Design Apartments.