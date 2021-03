Justus Grosse vermietet weitere „Boulderhallen-Flächen“ im Tabakquartier

Die Boulder Base Bremen eröffnet einen zweiten Standort im Tabakquartier in Woltmershausen. Der Mietvertrag wurde nun für die Halle 2 unterschrieben. Aus der ehemaligen Tabaklagerhalle wird damit unter der Projektentwicklung von Justus Grosse eine moderne Boulderhalle mit mehr als 2.000 m² Boulderwandfläche. Die Eröffnung ist für Anfang 2022 geplant.

.