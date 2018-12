Justus Grosse stellt Bauantrag für erstes Projekt auf dem Brinkmann-Areal

Nur sechs Monate nach dem Kauf des zirka 15 Hektar großen Brinkmann-Areals [wir berichteten] startet der Justus Grosse im Südwesten Bremen mit einem ersten Projekt durch: Der Projektentwickler hat nunmehr den Bauantrag für den ersten Bauabschnitt des Projektes „Die Fabrik“ gestellt und feiert damit seinen Auftakt auf dem Areal der alten Tabakfabrik, die Teil eines 55 Hektar großen Entwicklungsgebietes, welches im Rahmen der Masterplanung vorderes Woltmershausen mittelfristig zu einem breit aufgestellten und vielfältig durchmischten neuen Zukunftsquartier entwickelt werden soll. Auf über 10.000 m² Mietfläche entstehen Büro- und Gewerbelofts mit der einzigartigen Verbindung aus denkmalgeschützter Fabrikarchitektur und modernster Infrastruktur.

.