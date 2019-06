Justus Grosse stellt Bauantrag für Alten Tabakspeicher

Die Justus Grosse Real Estate GmbH hat den Bauantrag für den Alten Tabakspeicher in Bremen gestellt. In dem ehemaligen Tabaklager aus den 1970er Jahren entstehen insgesamt 170 flexibel gestaltbare Bürolofts zum Kauf, die ein vollkommen neues Arbeitsgefühl eröffnen. Diese kombinieren laut des Projektentwicklers dabei den „unverwechselbaren Charme des historischen Industriebaus mit modernster Infrastruktur.“ Die Fertigstellung ist für Ende 2020 geplant. Die Kaufpreise beginnen ab 99.999 Euro netto.

