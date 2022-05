Justus Grosse startet Vertrieb der TQ Studios

Wie bereits im Januar angekündigt [wir berichteten], hat Justus Grosse mit dem Vertrieb der „TQ Studios“ im Bremer Tabakquartier begonnen. Bis voraussichtlich Mitte 2025 entstehen in zwei ehemaligen Tabakhallen aus den 1970er Jahren im Stadtteil Woltmershausen insgesamt 194 moderne Wohnungen.

