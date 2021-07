Justus Grosse setzt ersten Spatenstich für Deutsches Milchkontor

Am heutigen Freitag hat der erste Spatenstich für das Bauprojekt „Deutsches Milchkontor (DMK)“ der Projektentwickler von Justus Grosse in der Airport-Stadt stattgefunden. Neben der Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa Kristina Vogt waren von Seiten des Bauherrn Joachim Linnemann, geschäftsführender Gesellschafter der Justus Grosse Real Estate GmbH, sowie Paul Schulze-Smidt, Geschäftsführer und Projektleiter der Justus Grosse Real Estate GmbH, vertreten. Seitens des zukünftigen Mieters, der DMK Group, haben der CEO Ingo Müller und Personalchefin Ines Krummacker an dem Spatenstich teilgenommen.

