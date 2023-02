Justus Grosse schließt Standort Bremerhaven

Das in 2013 von der Sparkasse Bremerhaven übernommene Hausverwaltungsgeschäft wird nun nach 10 Jahren eingestampft. Die Fortführung sei aus kaufmännischer Sicht notwendig, das Unternehmen habe es nicht geschafft, den Bereich in den letzten 10 Jahren aus der Verlustzone zu führen.

Die Justus Grosse Bremerhaven GmbH wird zum 31.12.2023 aufgelöst und legt damit ihr Amt als Verwalter für Bremerhavener Eigentümergemeinschaften nieder. Wie viele Einheiten sich noch in der Verwaltung befinden, gibt das Unternehmen nicht bekannt. „Die Entscheidung zur Betriebsschließung ist uns sehr schwergefallen“, erklären die Geschäftsführer Marcel Linnemann und Sven Pluschke. Mehr als zehn Jahre habe man versucht, den Standort aus der Verlustzone zu führen. Bedauerlicherweise sei dies im herausfordernden Bremerhavener Umfeld trotz aller Bemühungen und trotz des hohen Niveaus, auf dem sich die Mitarbeiter vor Ort engagieren, nicht gelungen. „Aus kaufmännischer Sicht ist dieser Umstand nicht länger vertretbar und lässt somit leider keine andere Entscheidung zu“, so Linnemann weiter.



Nachdrücklich versichern die beiden Geschäftsführer, dass sich diese Entscheidung ausschließlich auf die Justus Grosse Bremerhaven GmbH bezieht und keine Auswirkungen für die Justus Grosse GmbH und deren Standorte in Bremen und Hamburg mit sich bringt.