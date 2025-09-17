Neues Büroensemble
Justus Grosse investiert mit „Technique“ 45 Mio. Euro im Technologiepark
Feierlicher Auftakt im Technologiepark: Justus Grosse investiert 45 Mio. Euro in das Büroensemble „Technique“. Auf einer Fläche von über 12.100 m² entstehen moderne Flächen für flexible Arbeitswelten. Erster Ankermieter ist die Uzuner Unternehmensgruppe, die sich bereits 28 Prozent der Flächen gesichert hat, um ihre verschiedenen Standorte in Bremen in dem Neubau zusammenzuziehen.
„Mit dem ‚Technique‘ schaffen wir ein Büroensemble, das moderne Architektur, flexible Flächen und höchste Nachhaltigkeitsstandards miteinander verbindet. Unser Ziel ist es, Unternehmen Räume zu bieten, die nicht nur funktional, sondern auch zukunftsfähig und inspirierend sind“, sagt Paul Schulze-Smidt, geschäftsführender Gesellschafter von Justus Grosse.
Der Neubau entsteht an der Ecke Lise-Meitner-Straße / Hildegard-von-Bingen-Straße und umfasst vier Bürogebäude mit bis zu sieben Etagen. Geplant sind über 12.100 m² flexibel teilbare Büroflächen, die bereits ab 250 m² verfügbar sind und individuell gestaltet werden können. Umgesetzt wird das Bauprojekt durch den Generalunternehmer Alfred Döpker GmbH & Co. KG.
„In der heutigen Zeit ist es nicht selbstverständlich, eine solche Investition zu tätigen. Nur durch solide Partnerschaften ist dieser Weg möglich. Wir sind stolz, hier unseren Beitrag leisten zu dürfen“, sagt Christian Schaefer, geschäftsführender Gesellschafter von Alfred Döpker.
Das Projekt wird im KfW-40-QNG-Plus-Standard errichtet und strebt eine DGNB-Gold-Zertifizierung an. Zum Einsatz kommen umweltfreundliche Materialien wie recycelter Beton und schadstoffarme Baustoffe. Gründächer mit Photovoltaikanlagen, eine gemeinschaftlich nutzbare Dachterrasse und moderne Gebäudetechnik sollen hohe Nachhaltigkeitsstandards sichern.
Zum Ensemble gehört ein Mobilitätshaus mit mindestens 160 Stellplätzen, davon 50 mit Ladepunkten für Elektrofahrzeuge. Hinzu kommen zahlreiche Fahrradstellplätze. Die Anbindung über die A27, die Haltestelle „Lise-Meitner-Straße“ und die Nähe zum Bremer Stadtzentrum sowie zur Universität schaffen gute Voraussetzungen für Forschung, Innovation und Vernetzung.
„Mit dem Büroensemble ‚Technique‘ entsteht im Technologiepark Bremen ein Projekt, das beispielhaft zeigt, wie wir Wirtschaftskraft, Innovation und Nachhaltigkeit zusammenführen können“, sagt Kristina Vogt, Senatorin für Wirtschaft, Häfen und Transformation des Landes Bremen.
Die Uzuner Unternehmensgruppe wird als erster Ankermieter in eines der Gebäude einziehen. „Wir werden am neuen Standort alle Bremer Companies der Uzuner Group räumlich zusammenführen, um noch mehr Innovationspotenzial und Synergien entwickeln zu können. Gleichzeitig werden wir das Gebäude zu einem IT-Hub ausbauen, gemeinsam mit Partnerunternehmen und mit Neuansiedlungen, die wir in Kooperation mit BremenInvest gewinnen können“, sagt Bülent Uzuner, geschäftsführender Gesellschafter.