Justus Grosse investiert mit „Technique“ 45 Mio. Euro im Technologiepark

Feierlicher Auftakt im Technologiepark: Justus Grosse investiert 45 Mio. Euro in das Büroensemble „Technique“. Auf einer Fläche von über 12.100 m² entstehen moderne Flächen für flexible Arbeitswelten. Erster Ankermieter ist die Uzuner Unternehmensgruppe, die sich bereits 28 Prozent der Flächen gesichert hat, um ihre verschiedenen Standorte in Bremen in dem Neubau zusammenzuziehen.

.