Justus Grosse feiert nächstes Richtfest im Tabakquartier

Am gestrigen Donnerstag feierte Justus Grosse für das nächste Großprojekt im Tabakquartier Richtfest. Mit dem Forum schaffen die Quartiersentwickler am südlichen Eingangstor zum Quartier rund 9.000 m² Büromietfläche. Der Bau ist nach dem errichteten DMK in der Airport-Stadt die aktuell zweitgrößte gewerbliche Neuentwicklung Bremens. Justus Grosse investiert ca. 35 Mio. Euro in das Forum mit anschließendem Mobilitätshaus „Mobi 2“.

