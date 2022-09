Justus Grosse feiert Baustellenfest im Tabakquartier

Am 31. August 2022 hat das Baustellenfest für die Bauprojekte „Alter Tabakspeicher II“, „Speicherlofts“ und „AtelierHäuser“ der Justus Grosse Real Estate GmbH im neuen Bremer Zukunftsquartier für Wohnen, Arbeiten und Freizeit in Woltmershausen stattgefunden. Bis Sommer 2023 plant das Immobilienunternehmen die Fertigstellung der drei Projekte.

