Justus Große erreicht Vollvermietung im Forum

Bereits deutlich vor Fertigstellung feiert das Großprojekt „Forum“ von Justus Grosse seine Vollvermietung. Mit dem Neubauprojekt schaffen die Quartiersentwickler direkt an der Senator-Apelt-Straße am südlichen Eingangstor zum Tabakquartier auf rund 9.000 m² Mietfläche viel Platz für zukunftsweisendes und effizientes Arbeiten. Der Büroneubau ist nun zu 100 Prozent vermietet.

Der L-förmige, modern und zeitlos konzipierte Büroneubau wurde durch das Büro Hilmes Lamprecht entworfen sowie nach neuesten Standards geplant. Beim „Forum“ steht vor allem die Erfüllung ökologischer Anforderungen im Vordergrund. KfW 55-Standard, eine nahezu CO2-neutrale Wärmeversorgung, Gründach und Photovoltaikanlagen sorgen für höchste energetische Nachhaltigkeit. Das Bürogebäude übertrifft die aktuell amtlich geforderten Energieeinsparwerte daher erheblich. Dank der vielseitigen Aufteilbarkeit konnten im „Forum“ zudem unterschiedlichste Unternehmensbedürfnisse von eher kleinteiligen bis zu großräumigen Arbeitskonzepten realisiert werden.



An das „Forum“ schließt zudem das sogenannte Mobilitätshaus „Mobi 2“ an, das mehr als 400 Pkw-Stellplätze, zahlreiche davon mit E-Ladestationen, und rund 220 Fahrradstellplätze bietet. „Mobi 2“ ist das zweite von insgesamt drei Mobilitätshäusern im Tabakquartier, deren Ziel es ist, innerhalb des Quartiers eine nahezu autofreie Umgebung zu schaffen. Die Betriebsaufnahme des „Mobi 2“ ist für das zweite Quartal 2023 geplant. Justus Grosse investiert circa 35 Millionen Euro in das „Forum“ mit anschließendem Mobilitätshaus „Mobi 2“.



Zu den größten Mietern zählt dabei die Siemens AG, die 3.700 m² langfristig angemietet hat. Im Sommer 2023 soll das neue nachhaltige Bürogebäude fertiggestellt sein. Der Einzug der Unternehmen ist zum dritten Quartal dieses Jahres geplant. Zu weiteren Mietern des „Forums“ gehören ein Logistikunternehmen, ein Ingenieurbüro, der Senator für Bildung mit dem Institut für Qualitätssicherung in der Bildung und ein Finanzdienstleister.