Mit überwältigender Mehrheit entschied eine Jury aus 19 Experten aus Verwaltung, Politik und Baugewerbe, dass der Entwurf des Büros WWA Architekten den ersten Preis beim Realisierungswettbewerb für das Projekt „Mitten im Leben“ in Weil am Rhein gewinnt. Die Jurysitzung fand am Donnerstag, den 06.05.2022 in der Altrheinhalle Märkt in Weil

[…]