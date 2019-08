Finalisten für Logix Award 2019 stehen fest

Die Jury des Logix Awards 2019 hat entschieden. Nach einer intensiven Sitzung und Abstimmung am 31. Juli 2019 in den Räumen der Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt stehen die vier finalen Teilnehmerprojekte fest, die es in die letzte und entscheidende Runde des Awards geschafft haben.

