Juniqo platziert 31 Millionen Euro

Der junge Berliner Transaktionsspezialist und Asset Manager Juniqo Invest GmbH hat im Jahr 2020 und damit im ersten Jahr der Gründung im Rahmen von mehreren Mandaten 154 Wohneinheiten mit einem Verkaufsvolumen von rund 31 Millionen Euro am Markt platziert.

.

Der Transaktionsspezialist und Asset Manager hat 31 Millionen Euro platziert. Beauftragt wurde das Unternehmen von privaten Eigentümern wie auch einer börsennotierten Immobilien AG. Neben Objekten im Heimatmarkt Berlin wurde auch eine Immobilie in Rostock veräußert.



In 2021 ist bereits der Verkauf von zwei Portfolien mit ca. 750 Wohneinheiten geplant und befinden sich aktuell in der Strukturierung. Zum einen bereitet Juniquo das aktuell im Asset-Management befindliche Berliner Immobilienportfolio mit rund 260 Einheiten für den Verkauf vor. Die Objekte befinden sich überwiegend in Berlin-Köpenick.



Weiterhin wird der Asset Manager eine zweite Transaktion im Auftrag eines privaten Eigentümers in Ostdeutschland mit 34 Mehrfamilienhäusern und rund 490 Einheiten platzieren. „Berlin bleibt gerade auch im Wohnimmobilien-Segment stark nachgefragt. Das gilt umso mehr, da Wohnimmobilien zu Recht als nahezu komplett konjunkturunabhängige Investition gelten. Insofern sind wir bewusst genau im richtigen Immobiliensektor mit unserem Unternehmen gestartet“, erläutert Nino Nowack, Geschäftsführer und Gründer von Juniquo Invest.