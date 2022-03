Juniqo kauft 60 Wohneinheiten in Berlin und Umland

Die Juniqo Invest GmbH hat im Heimatmarkt in Berlin-Kreuzberg sowie im stadtnahen Fehrbellin insgesamt 60 Wohneinheiten mit einer Gesamtfläche von über 3.800 m² gekauft und baut damit sein Berlin-Portfolio weiter aus. Die vollvermieteten Immobilien sind für den Eigenbestand vorgesehen.

Bei dem Wohngebäude in Berlin-Kreuzberg handelt es sich um einen Gründerzeitbau von 1903 im Bergmannkiez. Insgesamt umfasst das Gebäude 36 Einheiten mit einer Mischung aus 1- bis 4-Zimmer-Wohnungen. Das Objekt bietet perspektivisch die Möglichkeit durch den Ausbau des Dachgeschosses weitere vier Wohnungen mit rund 380 m² zu schaffen.



Das Wohngebäude im brandenburgischen Fehrbellin ist aus dem Jahre 1980 und verfügt über 24 Einheiten mit funktionalen 2- bis 4-Zimmer-Wohnungen. Hier ist in naher Zukunft eine Sanierung der Fassade vorgesehen. Das Objekt befindet sich an der Promenade 27-29. Fehrbellin hat rund 9.000 Einwohner und liegt nordwestlich von der Berliner Stadtgrenze unweit von Neuruppin. Die Kleinstadt ist nur rund 30 Autominuten von der deutschen Hauptstadt entfernt.



„Mit der aktuellen Neuinvestition in unserem Heimatmarkt Berlin bauen wir das Hauptstadt-Portfolio weiter aus. Neu ist die erste Investition im Berliner Umland in Fehrbellin. Erneut haben wir damit attraktive Objekte aufgrund unseres guten Netzwerks direkt vom Eigentümer für uns akquirieren können. Weitere Ankäufe in Berlin und dem Berliner Umland werden kurzfristig erfolgen. “, erklärt Nino Nowack, Geschäftsführer und Gründer von Juniqo. Nach dem Kauf von insgesamt 6 Berliner Wohnobjekten im vergangenen Herbst [wir berichteten], investierte das Unternehmen 6 Mio. Euro in seine erste Gewerbeimmobilie in der Hauptstadt [wir berichteten].



Zudem startet der Investor mit dem Verkauf von zwei überwiegend gewerblich geprägten Wohn- und Geschäftshäusern in Berlin-Kaulsdorf und Altglienicke. Beide Objekte wurden in den vergangenen Jahren durch Juniqo entwickelt. Dabei konnten der Langzeitleerstand vollständig abgebaut und langfristige Gewerbemietverträge abgeschlossen werden. Die vollvermieteten Objekte wurden 1997 und 1998 erbaut und verfügen über 44 Einheiten mit 25 Kfz-Stellplätzen. Das Verkaufsvolumen beträgt rund 12,6 Millionen Euro.