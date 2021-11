Nach zahlreichen Wohnimmobilieninvestitionen, zuletzt in Ostdeutschland , baut die Juniqo Invest GmbH mit dem Ankauf des ersten Gewerbeobjekts ein neues Geschäftsfeld auf. Für rund 6 Mio. Euro sichert sich der Berliner Investor eine Immobilie in Lichtenberg an der Bezirksgrenze zum Stadtteil Friedrichshain.…

Fotos: Michael Schick Immobilien



[…]