Juniqo Invest verkauft sechs Immobilien für 25 Mio. Euro

Der junge Berliner Transaktionsspezialist und Asset Manager Juniqo Invest GmbH veräußert off-market in drei Transaktionen Immobilien im Wert von 25 Millionen Euro.

.

Drei Immobilien des Paketes befinden sich in Berlin, ein Objekt im Umland der Hauptstadt sowie je eine Liegenschaft in Leipzig und Erfurt. Die letzten beiden Immobilien hatte Juniqo erst im November 2021 erworben [wir berichteten]. In Summe haben die Bestandsgebäude 130 Wohn- und Gewerbeeinheiten. Die Gesamtmietfläche beträgt rund 8.700 m². Weitere Neubaupotentiale sind bei den Objekten nicht vorhanden.



„Wir haben uns vorzeitig von den Projekten getrennt, da gute Angebote vorlagen und wir unsere gesetzten Ziele schneller als erwartet erfüllen konnten. Mit Blick auf unsere Akquisitionspipeline und den weiteren Bestand sind wir von unserem Kerngeschäft mit Investitionen in bezahlbaren Wohnraum in Metropolregionen und insbesondere in Berlin überzeugt. Deshalb werden wir weitere ausgewählte Ankäufe für unser Portfolio kurzfristig vornehmen“, erläutert Nino Nowack, Geschäftsführer und Gründer von Juniqo Invest.