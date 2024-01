Junicke investiert in der Magdeburger Börde

Die Junicke Gruppe hat sich ein rund 110 Hektar großes Grundstück im zum sachsen-anhaltinischen Nienburg an der Saale gehörenden Ortsteil Neugattersleben direkt an der Autobahn A14 und der L74 gesichert.

„Wir entwickeln für das rund 1,1 Mio. m² große Grundstück ein zukunftsweisendes Konzept, das industrielle und gewerbliche Großprojekte vorsieht. In diesem Jahr werden wir die Planung in Zusammenarbeit mit den örtlichen Gemeinden vorantreiben. Unser Ziel besteht darin, auf dem Grundstück Baurecht zu schaffen. Parallel dazu beginnen wir mit der Ansprache potenzieller Nutzer, um die Chancen und konkreten Möglichkeiten dieses Standorts zu diskutieren und geeignete Unternehmen zu identifizieren", kommentiert Julius Hendrich Junicke, geschäftsführender Gesellschafter.



Durch die unmittelbare Nähe zur Autobahn A36 nach Braunschweig, A2 nach Berlin sowie A14 – die Halle an der Saale mit der Landeshauptstadt Magdeburg verbindet – verfügt der Standort über eine sehr gute Verkehrsanbindung und somit nach Einschätzung von Junicke über eine gute Voraussetzung für künftige Unternehmensansiedlungen.