Junicke erwirbt Rammelsberghaus in Goslar

Die Junicke Gruppe hat das Rammelsberghaus in Goslar von der Sparkasse Hildesheim-Goslar-Peine erworben. Die Parteien haben über den Kaufpreis Stillschweigen vereinbart.

Die Büroimmobilie ist der Hauptsitz der Sparkasse Hildesheim-Goslar-Peine, hat eine Gesamtmietfläche von rund 5.750 m² und befindet sich in einem guten Zustand. Das Objekt aus dem Jahre 1957-1958 besitzt 6 Etagen. Trotz des Verkaufs wird die Sparkasse mindestens für die nächsten drei Jahre Ankermieter im Rammelsberghaus bleiben, mit einer Verlängerungsoption von bis zu zwei Jahren. Die Junicke Gruppe plant, das Büro- und Verwaltungsgebäude in der Rammelsberger Straße 2 zu einem modernen Bürostandort zu entwickeln und zukunftsfähig aufzustellen.



„Das Rammelsberghaus spielt für Goslar eine wichtige Rolle. Wir sehen die Chancen, die diese Immobilie bietet und werden das Objekt behutsam weiterentwickeln, um es zukunftssicher und enkeltauglich aufzustellen“, so Julius Hendrich Junicke. „Goslar ist unsere Heimat, hier leben und arbeiten wir. Ein Engagement in unserer Region ist uns folglich sehr wichtig. Wir wollen Werte schaffen, die langfristig Bestand haben.“



Der Rammelsberg war ein ehemaliges Bergwerk, das neben der Altstadt Goslar zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Der Standort liegt südlich der Stadt Goslar im Harzgebirge. Das Rammelsberghaus ist durch seine Lage an den Bundesstraßen B241 und B82 ideal sichtbar und repräsentativ für die Stadt Goslar. Darüber hinaus überzeugt der Standort durch seine Nähe zur Innenstadt, die in weniger als 5 Minuten zu Fuß erreichbar ist. In direkter Nähe des Objektes befinden sich drei Bushaltestellen, die für eine sehr gute Anbindung an den öffentlichen Verkehr sorgen.