Junicke erwirbt Light-Industrial Halle in Ilsenburg

Die Junicke Gruppe hat eine Light-Industrial Halle mit einer Gesamtmietfläche von rund 7.900 m² in Ilsenburg erworben. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Die Immobilie in der Hüttenstraße 3 verfügt über 675 m² Büro-, 3.520 m² Hallen- und 3.700 m² Stellplatzfläche. Mieter des Single Tenant Objekts ist der Fachhändler Wheelworld GmbH.

.

„Der Standort Ilsenburg liegt strategisch günstig und zeichnet sich durch seine Nähe zu Hannover, Braunschweig und Leipzig aus“, sagt Carl Jobst Junicke, Geschäftsführer der Junicke Gruppe. „Namenhafte Unternehmen wie Thyssenkrupp Dynamic Components befinden sich in direkter Nachbarschaft und machen Ilsenburg zu einem etablierten Logistikstandort in Norddeutschland.“



Die Liegenschaft in Ilsenburg hat eine sehr gute Anbindung an den überregionalen Straßenverkehr durch die direkte Auffahrt zur A36. Die umliegende Nachbarschaft ist geprägt von Unternehmen der Produktions- sowie Logistikbranche. Ansässige Unternehmen sind neben Thyssenkrupp Dynamic Components die Ilsenburger Grobblech GmbH. Der Fluss llse ist vom Standort aus in rund 1,5 km zu erreichen.