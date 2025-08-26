Junicke erwirbt 76 Wohneinheiten mit 4.600 m² in Braunschweig

Die Junicke Gruppe hat in Braunschweig eine Wohnanlage mit 76 Einheiten übernommen. Der Ankauf erfolgte über die Tochtergesellschaft JuCo Wohnen. Das Portfolio ist vollvermietet und soll noch in diesem Jahr weiter ausgebaut werden.

.

Die Junicke Gruppe erweitert mit dem Ankauf einer Wohnanlage in Braunschweig ihr Engagement in der Assetklasse Wohnen. Verkäufer des Portfolios ist die Meravis Immobiliengruppe. Über den Verkaufspreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.



Die Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 76 Wohneinheiten und einer Gesamtmietfläche von knapp 4.600 m² liegen in direkter Nachbarschaft zueinander und befinden sich im Westen Braunschweigs. Das Portfolio ist vollvermietet. Die ruhige Wohnlage mit guter Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel, umfassender Nahversorgung und der Nähe zu Erholungsgebieten macht die Einheiten insbesondere für Familien und Senioren attraktiv.



Der Ankauf erfolgte für das Tochterunternehmen JuCo Wohnen der Junicke Gruppe, das in Wohnraum in Städten und Metropolregionen in Nord- und Mitteldeutschland investiert. Das Portfolio soll noch in diesem Jahr weiter ausgebaut werden.



„Wir haben die Gelegenheit genutzt, ein attraktives Portfolio in guter Braunschweiger Lage zu erwerben, das wir nun mit Augenmaß weiterentwickeln, um seinen Wert zu erhalten. In Braunschweig sind wir zu Hause, wir kennen den Markt aus dem Effeff und ähnliche Ankäufe sollen dieses Jahr folgen“, sagt Julius Hendrich Junicke, geschäftsführender Gesellschafter der Junicke Gruppe.



Die Transaktion wurde von JLL und dem Notariat Bethge begleitet.