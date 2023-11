Junicke eröffnet neues Büro in Magdeburg

Die Junicke Gruppe eröffnet ein neues Büro in Magdeburg und reagiert damit auf die steigende Nachfrage nach Logistikdienstleistungen in Mitteldeutschland. Der Standort startet zunächst mit zwei Mitarbeitern.

„Wir wachsen und passen unsere Strukturen an ein volatiles und damit dynamisches Marktumfeld an. Unsere Vision ist es, moderne, wertorientierte und qualitative Logistiklösungen mit Perspektive zu entwickeln“, sagt Julius Hendrich Junicke, geschäftsführender Gesellschafter der Junicke Gruppe. „Wir sind in Nord- und Mitteldeutschland auf der Suche nach geeigneten Grundstücken für Logistik- und Light Industrial-Hallen."