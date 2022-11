Julius Stinauer neue IR und Corporate Finance-Leiterin bei DEMIRE

Julius Stinauer

Julius Stinauer wechselt von der Alstria Office REIT-AG zur DEMIRE. Als neuer Leiter der Bereiche Investor Relations und Corporate Finance wird der 42-Jährige direkt an CFO Tim Brückner berichten. Mit seiner Expertise wird er laut Brückner künftig die Kapitalmarktkommunikation auch vor allem im Bereich ESG weiterzuentwickeln.

Julius Stinauer war bei Alstria als Team Leader Investor Relations und Public Relations für die Positionierung am Kapitalmarkt sowie die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Weitere berufliche Stationen absolvierte er unter anderem als Equity Research Analyst bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers (heute Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank) sowie als Associate Director im Bereich Valuation and Transaction Advisory bei JLL. Julius Stinauer hält einen Master of Science in Real Estate Management von der Technischen Universität Berlin sowie einen Diplom-Ingenieur in Stadtplanung von der Technischen Universität Hamburg.