Juliane Jahnz (37) wechselt als Executive Analyst von der Berliner Sparkasse zur FAP Group. In der neu geschaffenen Position bündelt und analysiert sie alle Neukundenanfragen und reicht eine Entscheidungsvorlage an das Management Board weiter. Jahnz berichtet direkt an Curth-C. Flatow, Managing Partner der FAP Group, und an Hanno Kowalski, Managing

