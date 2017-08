Julianapark: Vestinas meldet Vollplatzierung

Die Festzinsanleihe Julianapark stieß auf großes Interesse, so dass das Volumen von 2,5 Millionen Euro zügig platziert wurde und inzwischen überzeichnet ist. Trotz der Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro lag der durchschnittliche Investitionsbetrag bei knapp 20.000 Euro.

.

„Wir freuen uns sehr über den großen Zuspruch und das Vertrauen der Investoren. Gerade in den letzten Tagen wurden wir förmlich mit Zeichnungen überrollt. Wir sind auch überrascht über die hohe Durchschnittszeichnungssumme. Jetzt geht es darum, die nächste sorgfältig ausgewählte Investitionsmöglichkeit an den Start zu bringen“, so Axel Wünnenberg, Geschäftsführer von Vestinas, zu dem Erfolg.