Julian Zadeh wird City Lead Hamburg bei CBRE

CBRE hat Julian Zadeh (40) zum City Lead Hamburg ernannt. Er tritt die Nachfolge von Michael Mikulicz an, der die Position auf eigenen Wunsch abgibt. Mikulicz schließt mit diesem Schritt den von ihm vor rund drei Jahren initiierten Rückzug aus Führungsfunktionen ab, wird CBRE aber künftig weiter aktiv begleiten - als Senior Advisor mit Fokus auf Projekte und Clientmanagement.

.

In seiner neuen Funktion wird Zadeh ab dem 1. Januar den Ausbau der Dienstleistungspalette und das Wachstum des Hamburger Standorts weiter vorantreiben. Darüber hinaus übernimmt er eine Schnittstellenposition, um die integrierten Dienstleistungen von CBRE in Hamburg optimal zu bündeln. Zadeh ist seit 2009 Teil des Unternehmens und seit 2016 als Head of Office Leasing Hamburg tätig – diese Funktion wird er auch weiterhin beibehalten.



„Wir danken Michael Mikulicz für die hervorragende Arbeit der letzten 23 Jahre, in denen er an der erfolgreichen Entwicklung unseres deutschen Business, insbesondere am Standort Hamburg, mitgewirkt hat und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit. Wir sind sicher, dass Julian Zadeh als City Lead unseren Standort in Hamburg maßgeblich gestalten und weiterentwickeln wird“, sagt Kai Mende, CEO bei CBRE in Deutschland.