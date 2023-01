Der in 2021 angekündigte Neustart für den Münchner Standort von Lührmann läuft anscheinend nicht so rund, wie einst geplant: Der damals als geschäftsführenden Gesellschafter ins Unternehmen eingetretene Einzelhandelsexperte Julian Nasiri geht nach nur anderthalb Jahren mit der neu gegründeten RockAsset Real Estate Co. eigene Wege.

Fotos: RockAsset Real Estate Co.



