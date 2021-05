Julian Nasiri (38) wird als neuer geschäftsführender Gesellschafter die Niederlassung des Maklerunternehmens in der bayerischen Landeshauptstadt aufbauen und operativ verantworten. Lührmann hatte seinen Standort verloren, nachdem der langjährige Mehrheitsgesellschafter Guido Kleinschmidt nach 15 Jahre an der Spitze der Lührmann München GmbH & Co. KG diese im März übernommen und als…

[…]