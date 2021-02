Julian Marwitz treibt Expansion von Longevity Partners voran

Der Experte für Julian Marwitz hat bereits Erfahrungen im Bereich Stadt- und Energieplanung gesammelt. wird künftig die Für Longevity Partners soll er nun das Unternehmen bei der Umsetzung ihrer nachhaltigen Philosophie unterstützen.

Longevity Partners hat Julian Marwitz mit Wirkung zum 1. Februar zum Business Growth Associate ernannt. Marwitz soll die Expansion des Dienstleistungsunternehmens in Deutschland vorantreiben.



Marwitz war zuletzt Business Developer bei Urbanomy, einem Beratungsunternehmen im Bereich Stadt- und Energieplanung. Der 34-Jährige hat bereits zwei Unternehmen gegründet, die sich auf das Thema Energieeffizienz in Gebäuden spezialisiert haben. Er startete seine Karriere in der Immobilienwirtschaft im Jahr 2012 als Executive Assistant von Christian Ulbrich, damals CEO von JLL. Marwitz studierte Rechtswissenschaften in Deutschland und in Genf und besitzt einen Masterabschluss in Nachhaltiger Stadtplanung von der Universität Oxford.



Julian Marwitz wird sich in seiner neuen Rolle um die Betreuung der Bestandskunden von Longevity – darunter CBRE Global Investors, Officefirst, Patrizia, Axa IM – Real Assets, Invesco und AEW Europe – sowie die Neuansprache von Kunden in Deutschland kümmern. Zudem passt er Strategien zur Dekarbonisierung von Portfolios und Unternehmen an die sich stetig verschärfende ESG-Gesetzgebung an. Julian Marwitz berichtet direkt an Etienne Cadestin, Global CEO und Gründer von Longevity, und arbeitet aus der Niederlassung in München, die Ende letzten Jahres eröffnet wurde. Aktuell besteht das deutsche Team aus sieben Mitarbeitern; es soll weiter wachsen.