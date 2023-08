Julia Thamm neue Niederlassungsleiterin Rhein-Main von d.i.i. Homes

Julia Thamm

© d.i.i. Gruppe

Die d.i.i. Deutsche Invest Immobilien Gruppe verstärkt zum 1. August das Vertriebsteam der Maklergesellschaft d.i.i. Homes mit Julia Thamm als neue Leiterin für die Region Rhein-Main. Die Immobilienökonomin verantwortet in dieser Position sowohl den Wohnungsvertrieb von d.i.i.-Assets im Bereich Neubau und Bestand, als auch das Akquirieren von klassischen Makler-Drittgeschäft-Mandaten. Die Niederlassung Rhein-Main mit Sitz in Wiesbaden besteht aus einem Team von 10 Maklern & Verkaufsspezialisten.

.

Julia Thamm war zuletzt seit 2013 als stellvertretende Vertriebsleiterin bei der Traumhaus AG in Wiesbaden beschäftigt. Zuvor durchlief sie unter anderem berufliche Stationen bei JLL in Wiesbaden und in der Frankfurter Zentrale. Neben einer abgeschlossenen Ausbildung zur Immobilienkauffrau verfügt sie auch über einen Abschluss als Immobilienökonomin von der International Real Estate Business School Immobilienakademie – IREBS.