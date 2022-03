Jürgen Schmid startet wieder bei Savills durch

Jürgen Schmid

© Savills

Nach nur rund einem Jahr bei Barings kehrt Jürgen Schmid zum 01.04.2022 zu Savills zurück. Schmid war bereits acht Jahre als Director Investment für das Unternehmen tätig und wird nun erneut die Rolle des Teamleader Investment am Standort Frankfurt übernehmen.

.

Zuletzt war Schmid als Managing Director und Head of Acquisition and Sourcing bei Barings in Frankfurt tätig [wir berichteten]. Entscheidend für den Wechsel waren für Schmid vor allem zwei Faktoren: „Zum einen war es die Sehnsucht wieder auf der Beraterseite aktiv zu sein. Die Vielfältigkeit des Aufgabenspektrums und der Gestaltungsfreiraum haben mich schon immer begeistert. Zum anderen die Möglichkeit, zu Savills zurückzukehren und damit in einem mir vertrauten Umfeld agieren zu können, in dem ich die Menschen und die Unternehmenskultur kenne und schätze.“



Schmid trifft am Savills Standort in Frankfurt auf bekannte Gesichter und wird die enge Zusammenarbeit aus der Vergangenheit mit Jan Stadelmann, Director und Head of Frankfurt Office fortsetzen können: „Ich freue mich darauf, wieder gemeinsam mit Jürgen zu agieren und den Standort weiterzuentwickeln. Wir haben uns über mehrere Jahre aufeinander eingespielt und werden auf einem gemeinsamen erfolgreichen Fundament aufbauen“, so Stadelmann.



„Mit Jürgen Schmid kommt nicht nur ein lokaler und erfahrener Experte für unser Frankfurter Investment Team, sondern auch ein geschätzter Kollege zurück, der unsere Prozesse, Strukturen und Visionen bestens kennt. Wir freuen uns, dass sich nun unsere Wege wieder kreuzen und wir unsere bisherige Reise gemeinsam fortsetzen“, ergänzt Marcus Lemli, CEO Germany und Head of Investment Europe bei Savills.