Jürgen Reimann verstärkt Taurecon als Leiter Projektentwicklung

Jürgen Reimann

Jürgen Reimann ist seit April 2017 neuer Leiter Projektentwicklung und Realisierung der Taurecon Real Estate Consulting GmbH. Der 52-Jährige ist dabei maßgeblich für die Realisierung des Quartiers Heidestraße in der entstehenden Europacity nahe des Berliner Hauptbahnhofs verantwortlich.

.

Reimann war rund zehn Jahre bei der ECE Projektmanagement GmbH in Hamburg tätig, unter anderem als Director Development im Bereich „Office, Traffic, Industries". In dieser Position war er etwa für das Projekt 25 hours Hotel in Düsseldorf und in früheren Positionen für die Shoppingprojekte Forum Mittelrhein Koblenz und Aquis Plaza Aachen zuständig. Zuvor war er General Manager bei Siemens Real Estate in Peking. Eine weitere berufliche Station Reimanns war die HVB Immobilien AG in München. Er ist gelernter Architekt, Immobilienwirt und Schreiner.