Jürgen Kreutz wechselt von Comfort zur IPH

Der langjährige Geschäftsführer von Comfort, Jürgen Kreutz, wechselt nach 22 Jahren zur IPH Handelsimmobilien GmbH. Als Geschäftsführer wird er dort künftig das Transaktionsgeschäft der Gruppe ausbauen und somit deren Leistungsspektrum vervollständigen. Mit seiner Expertise im Segment Highstreet liegt sein Fokus auf innerstädtischen Einzelhandelslagen.

Jürgen Kreutz war zuletzt als Geschäftsführer der Comfort Düsseldorf GmbH tätig. Daneben war er Geschäftsführer der Comfort Holding GmbH. Der 56-jährige Diplom-Kaufmann verlässt die Gruppe zum 31. Dezember 2021, nachdem er - wie auch alle anderen Holding-Gesellschafter – im Jahr 2021 seine Unternehmensanteile veräußert hatte. Als Geschäftsführer der Comfort Holding hat er dort den überregionalen Transaktionsbereich als „Head of Investment“ verantwortet. Als Geschäftsführer der Comfort Düsseldorf war er operativ primär im Investmentgeschäft, aber auch ergänzend in der Einzelhandelsvermietung tätig. Seinen neuen Job tritt er ab Januar an.



„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Jürgen Kreutz für die Besetzung dieser verantwortungsvollen Position unseren Wunschkandidaten gewinnen konnten. Gemeinsam mit dem Kompetenzteam mit Alexandra Gradl und Roman Zwolinski sind wir angesichts eines Marktumfelds, welches einen großen Beratungsbedarf für Eigentümer aufweist, breit aufgestellt“, sagt Lars Jähnichen, Geschäftsführer von IPH Handelsimmobilien.



„Ich freue mich, die immobilienspezifischen Herausforderungen des Strukturwandels im stationären Einzelhandel zusammen mit den Teams von BBE und IPH betreuen zu dürfen. Meine Marktkenntnis werde ich vor allem dafür einsetzen, neue Konzepte zu entwickeln, um den Wachstumskurs in den Bereichen Vermietung und Investment weiter zu stärken“, kommentiert Jürgen Kreutz.