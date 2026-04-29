Jüdisches Museum MiQua: Köln kündigt Start des Innenausbaus an

Nachdem Ende letzten Jahres bekannt wurde, dass sich die Fertigstellung des jüdischen Museums MiQua bis Ende 2028 verzögern wird, kündigt die Stadt Köln nun den Beginn der Innenausbauarbeiten an. Aktuell sei die bauliche Fertigstellung weiterhin für Juni 2028 vorgesehen, die Inbetriebnahme für Ende des Jahres. Angesichts ausgeschöpfter Gesamtmittel von rund 190 Mio. Euro werden zusätzliche Einsparpotenziale geprüft.

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Beim Projekt MiQua – LVR-Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln geht es nach Verzögerungen weiter: Im Mai richtet das beauftragte Generalunternehmen seine Baustelle für den Innenausbau und die Technische Gebäudeausrüstung ein. Im Anschluss starten die entsprechenden Arbeiten, gefolgt vom musealen Ausbau, für den noch ein weiterer Auftragnehmer gesucht wird.



Parallel laufen Bauarbeiten in mehreren Bereichen weiter. Nach dem Rückbau eines Schwerlastgerüsts sollen archäologische Flächen freigelegt werden. Dacharbeiten und Restleistungen an der Natursteinfassade sollen bis zum dritten Quartal 2026 abgeschlossen sein. Verzögerungen ergeben sich unter anderem durch die Insolvenz eines Fassadenbauers sowie die Kündigung eines Auftragnehmers für Außenanlagen, was neue Ausschreibungen erforderlich macht.



Auch im Umfeld des Spanischen Baus werden Planungen angepasst, um Bauleistungen effizienter zu bündeln. Im Museumspädagogischen Zentrum laufen bereits erste Inbetriebnahmen, während Arbeiten im Praetorium noch bis Oktober 2026 andauern.



Das Museum entsteht in unmittelbarer Nähe zum Rathaus und verbindet auf rund 6.000 m² unterirdischer Fläche archäologische Funde mit einem Neubau. Künftig soll es zentrale Zeugnisse der römischen und jüdischen Geschichte Kölns in einem Rundgang zusammenführen.