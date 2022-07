Judith Mandel wird Mitglied der Geschäftsleitung der WIBank

Der Vorstand der Helaba hat in Abstimmung mit der Hessischen Landesregierung Judith Mandel (39) in die Geschäftsleitung der Wirtschafts- und Infrastrukturbank (WIBank) berufen.

.

Sie folgt spätestens zum 1. Januar 2023 auf Claudia Hillenherms, die bereits Anfang Juni in den Vorstand der NRW.Bank gewechselt ist. In der Geschäftsleitung wird Judith Mandel die Verantwortung für die IT, das Risikomanagement sowie das Finanz- und Rechnungswesen übernehmen. Sie ergänzt damit die Geschäftsleitung um Gottfried Milde und Dr. Michael Reckhard.



„Ich freue mich sehr, dass Judith Mandel die Geschäftsleitung der WIBank verstärkt und nicht nur ihre betriebswirtschaftliche Expertise, sondern auch langjährige Erfahrungen im Risikomanagement öffentlicher Banken hier in Hessen einbringen wird. Ich wünsche ihr für die neuen Aufgaben alles Gute“, betont Tarek Al-Wazir, Hessischer Wirtschaftsminister und Vorsitzender des WIBank-Ausschusses und des WIBank-Beirates.



Judith Mandel kommt von der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) wo sie als Managing Director und Leiterin der Strategieeinheit CRO Office im Risikomanagement tätig ist. Davor verantwortete sie als Generalbevollmächtigte und Mitglied der Geschäftsleitung bei der SüdLeasing und der SüdFactoring das gesamte Risiko- und Vertragsmanagement. Ihre berufliche Laufbahn begann sie vor 20 Jahren bereits bei der LBBW mit einem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Dieses ergänzte sie mit berufsbegleitenden Studien der Betriebs- und Volkswirtschaftslehre an der Fernuniversität in Hagen. Darüber hinaus war sie in unterschiedlichen Fach-, Projekt- und Führungspositionen im Risikomanagement tätig.