Juan Jiménez Hevia leitet Real I.S.-Niederlassung in Spanien

Die Real I.S. AG setzt ihren Expansionskurs weiter fort und baut ein eigenes Team für den spanischen Markt auf: Juan Jiménez Hevia wird in seiner Funktion als Head of Country Spain die im Herbst 2017 gegründete Niederlassung der Real I.S. AG vor Ort leiten.

Juan Jiménez Hevia (41) verfügt über 16 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche. Zuletzt war er als Consultant in der Abteilung Capital Markets bei BNP Paribas und Cushman & Wakefield tätig. Zuvor hatte Jiménez Hevia für neun Jahre bei Santander eine Asset- und Akquisitionsfunktion inne. Seine berufliche Laufbahn begann bei Commerz Real, ehemals CGI. Dort war Jiménez Hevia während seiner fünfjährigen Anstellung in der Finanzabteilung als Beteiligungsmanager für offene Fonds verantwortlich, die in Europa, den USA und Kanada investieren.



Zusammen mit den Kollegen in München wird Jiménez Hevia aktiv am Aufbau des Real I.S.-Portfolios in Spanien arbeiten. Der Standort in der Calle Velazquez 51 in Madrid wird kaufmännisches Asset Management anbieten und geeignete Investitionsobjekte identifizieren.



Real I.S. hat im Dezember des vergangenen Jahres für den Immobilien-Spezial-AIF „Real I.S. BGV VII Europa“ das Fachmarktzentrum „Terrassa Plaça“ im Großraum von Barcelona erworben, plant jedoch weitere Investitionen am spanischen Markt. Der Investitionsfokus der Real I.S. liegt auf den Nutzungsarten Büro und Handel sowie ggf. Hotel in guten bis sehr guten Lagen.



Neben Niederlassungen in sechs deutschen Großstädten sowie in Paris, Amsterdam und Luxemburg ist die Real I.S. AG mit Madrid zukünftig in insgesamt fünf europäischen Ländern mit eigenen Büros vertreten.