JP Immobilien und CA Immo feiern Richtfest für 270 Wohnungen am Donaukanal

Vor einem Jahr wurde der erste symbolische Spatenstich gesetzt [wir berichteten], jetzt konnten die Joint Venture-Partner JP Immobilien und CA Immo bereits die Fertigstellung des Rohbaus von 270 Eigentums- und Vorsorgewohnungen an der Erdberger Lände feiern. Inklusive der Wohnhausanlage „Wohnbau Süd“, die ebenso seit Frühjahr 2016 am selben Standort in Bau ist, entstehen im Laendyard bis 2018 in Summe rund 500 Miet- und Eigentumswohnungen in bester Zentrumslage und in unmittelbarer Nähe zu den Naherholungsräumen Lände und Grünem Prater.

Das von Behf und Malek Herbst Architekten entworfene, rd. 270 Eigentums- und Vorsorgewohnungen umfassende Wohnensemble aus vier Gebäudeblöcken bildet die L-förmige Struktur des Areals, in dessen Mitte eine Neuinterpretation des traditionellen Dorfplatzes entsteht. Von Kleinwohnungen über großzügige Dachgeschosswohnungen bis hin zu mehrgeschossigen Townhouses mit Eigengärten ist ein breites Wohnraumspektrum verfügbar. Rund 1.000 m² Fläche für Einzelhandel und Gastronomie runden das Angebot ab. Als Generalunternehmer fungiert die Porr.



„Mit der Entwicklung dieses Gesamtareals öffnet sich der dicht bebaute 3. Bezirk in Richtung der Erholungsgebiete Lände und Grüner Prater. Dies schafft eine ganz besondere Lagequalität, von der viele Anrainer und auch die künftigen Bewohner dieses Wohnareals profitieren“, so Erich Hohenberger, Bezirksvorsteher Wien Landstraße.





Foto v.l.n.r.: Karl-Heinz Strauss, CEO der Porr, Erich Hohenberger, Bezirksvorsteher Wien Landstraße, Frank Nickel, Vorstandsvorsitzender CA Immo und Daniel Jelitzka, Geschäftsführer JP bei der Gleichenfeier.



Das Wohnensemble direkt am Donaukanal bildet gemeinsam mit der Wohnhausanlage „Wohnbau Süd“ (220 Mietwohnungen und 142 Parkplätze an der Haidingergasse) das gesamte Areal Laendyard. Nach dem Architekturkonzept von Behf und Malek Herbst entstehen bis Frühjahr 2018 insgesamt rd. 500 Wohnungen auf 40 bis 150 m²; alle Apartments verfügen über einen eigenen Balkon, eine Terrasse oder Eigengarten. Das Projekt Wohnbau Süd wird von CA Immo für die Estrella Immobilieninvest AG, eine Objektgesellschaft der Karl Wlaschek Privatstiftung, entwickelt. Die Vermarktung des gesamten Areals Laendyark inklusive dem Standortmarketing erfolgt exklusiv durch JP Immobilien.