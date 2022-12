JP findet Betreiber für Q! Resort Hotel in Kitzbühel

Die JP Hospitality hat für das ehemalige Q! Resort in Kitzbühel am Bahnhofplatz 1 einen Betreibervertrag mit der DSR Hotel Holding unterzeichnet. Der Hotelbetreiber wird mit ihrer Marke Henri ab Dezember 2023 in den gefragten Wintersportort kommen.

.

„Mit dem Hotel in Zentrumsnähe von Kitzbühel haben wir ein Haus an einem hervorragenden Standort erworben. Wir freuen uns sehr, dass wir mit der DSR Hotel Holding einen bonitätsstarken Betreiber gewinnen konnten. Gemeinsam werden wir ein Hotelkonzept im Mid-Upscale Segment entwickeln. Als einen wesentlichen Vorteil sehen die Betreiber die unmittelbare Nähe des Hotels zum Bahnhof. Die Gäste können umweltbewusst auch ohne Auto anreisen. Vom Bahnhof erreichen sie mit Lokalbahn oder Bus schnell und unkompliziert alle naheliegenden Skigebiete, Wanderdestinationen oder Leisure-Einrichtungen“, so der CEO von JP Hospitality, Lukas Euler-Rolle.



Das neue Henri wird insgesamt – vorbehaltlich der Baugenehmigung – auf 85 Zimmer erweitert und liegt zentral am Bahnhof von Kitzbühel mit direkter Verbindung zum Hahnenkamm. Es wird zudem über eine Henri Lounge mit Frühstücksbereich, ein externes Restaurant und ein Gym verfügen. Der bereits bestehende Wellnessbereich mit Sauna, Dampfbad und Ruheraum wird erneuert und um einen Indoor-Pool erweitert. Im Zuge der Renovierungsmaßnahmen wird ein wesentlicher Schwerpunkt auf das Thema Nachhaltigkeit (ESG) gesetzt und ein entsprechender Stufenplan zur Umsetzung vereinbart.



„Hervorzuheben ist, dass sich Henri aufgrund seiner Nachhaltigkeitsziele intensiv mit dem Altbestand beschäftigt hat. Somit wird viel Vorhandenes wieder einen Zweck im neuen Hotel finden“, Stefan Catic, Head of Operator Search bei der PKF Hospitality Group, der den Bertreibervertrag beratend begleitet hat.



JPI Hospitality hatte das Hotel Ende 2021 als erste Akquisition seines JPI Hospitality Investor Club erworben [wir berichteten]. Als Co-Investor ist die in Wien ansässige Atara Holding GmbH mit an Bord.