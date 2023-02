Jost Hurler erreicht Vollvermietung im Schwabinger Tor

Jost Hurler hat die letzten gewerblichen Flächen im Stadtquartier Schwabinger Tor vermietet: Tiger of Sweden sowie das Portun Restaurant und das Portun Bistro komplettieren den auf Vielfalt ausgelegten Mietermix im direkt an der Münchner Leopoldstraße gelegenen Quartier.

.

Portun Gastronomie übernimmt zwei gastronomische Einheiten im Süden des Areals und wird diese unter den Namen »Portun Restaurant« und »Portun Bistro« betreiben. Das Angebot konzentriert sich dabei auf gehobene Alpe-Adria-Küche. Während das in der mit rund 150 m² kleineren Fläche angesiedelte Portun Bistro bereits im Dezember 2022 seine Pforten öffnete, wird das mit 350 m² deutlich größere Restaurant nach aktueller Planung zum Ende des ersten Quartals 2023 erstmals Gäste bewirten.



Zum Ende des zweiten Quartals wird die schwedische Traditionsmarke »Tiger of Sweden« eine über 600 m² große Fläche im Zentrum des Stadtquartiers beziehen. Für die angesagte Premium-Fashion-Brand entsteht hier eine hybride Lösung aus einem B2B-Showroom und einem klassischen Store-Konzept für Endkunden. Dieses wird stark von seiner direkten Nähe zum Luxury Lifestyle Hotel Andaz (Hyatt Gruppe) und der zentralen Lage im Quartier profitieren.



Das Schwabinger Tor beheimatet bereits Showrooms diverser internationaler Modemarken, darunter Lacoste, Stone Island und Dondup. Tiger of Sweden reiht sich nahtlos ein und macht das Münchner Stadtquartier zu einem neuen Fashionhotspot in der bayrischen Landeshauptstadt.



Mit der Vermietung dieser Flächen erreicht die Jost Hurler Gruppe die Vollvermietung im Schwabinger Tor, das als langfristiges Bestandsobjekt für das Familienunternehmen entwickelt wurde. Entsprechend zufrieden zeigt sich Geschäftsführer Dr. Maximilian Gutsche. »Damit haben wir nach einer gar nicht so einfachen Zeit, die in den letzten 2,5 Jahren durch verschiedene Krisen bestimmt war, unser Ziel erreicht und den Angebotsmix in einer in unseren Augen hochattraktiven Art und Weise komplettiert. Das Portun ergänzt unser ohnehin schon herausragendes gastronomisches Angebot um eine auch für ganz München neue Facette. Und mit Tiger of Sweden konnten wir eine Brand gewinnen, die wirklich perfekt zur Zielgruppe des Schwabinger Tors passt.“