Josip Kardun wird CEO von Multi Corporation

Die strukturelle Neuausrichtung des Unternehmens geht weiter: Atrium-Chef Josip Kardun (42) wird die Nachfolge von Jaap Blokhuis bei Multi Corporation antreten, der als CEO Ende April nach nur drei Jahren an der Spitze des Unternehmens abtreten wird. Sein Start-Versprechen, Multi unter der Ägi­de des Finanzinvestors Blackstone deutlich wachsen zu lassen, hat er gehalten. Als er im Frühjahr 2014 anfing, war Multi in 12 Ländern aktiv und besaß und managte 60 Shopping Center. Inzwischen hat sich die Zahl mehr als verdoppelt. Multi besitzt und managt 130 Shopping Center in 13 Ländern (Niederlande, Belgien, Tschechien, Deutschland, Italien, Polen, Portugal, Slowenien, Slowakei, Lettland, Spanien, Ukraine, UK und der Türkei). Ob der Management-Wechsel in Zusammenhang mit Blackstones Exit-Strategie zusammenhängt, die oft auf einen Turnus von fünf Jahren ausgelegt ist, wurde leider seitens des Unternehmens nicht kommentiert. Der Finanzinvestor war 2013 bei Multi eingestiegen, die Retailmärkte laufen hervorragend, ein möglicher Ausstieg zum jetzigen Zeitpunkt dürfte derzeit also äußerst lukrativ sein.

Der Neue an Bord

Josip Kardun, der seit Dezember 2014 as CEO der Atrium European Real Estate vorsteht und vorher bereits als COO an Bord war, wird seine Tätigkeit am 1. April aufnehmen. Der Deutsch-Kroate kam von der ECE, wo er in verschiedenen Führungspositionen tätig war, darunter als Chief Investment Officer und Head of Mergers & Acquisitions and Transaction Management, zu Atrium. Vor seiner Zeit bei der ECE war Josip Kardun General Manager der Sierra Management Germany GmbH, einem Tochterunternehmen des international tätigen Entwicklers und Betreibers von Einkaufszentren Sonae Sierra. Seit Oktober 2015 steht er zudem als europäischer Vorsitzender dem International Council of Shopping Centers (ICSC) vor [ICSC: Alexander Otto gibt an Josip Kardun ab].



Weitere Veränderungen

Seit dem 1. Januar dieses Jahres ist auch Patrick van Dooyeweert, derzeit Multi-Chef in der Türkei, Mitglied im Management Board. Vom 1. April dieses Jahres an ist das Gremium wie folgt besetzt: Josip Kardun (CEO), Steven Poelman (CFO), Heino Vink (COO) und Patrick van Dooyeweert.



Kein Neuer in Deutschland in Sicht

Während in der niederländischen Konzernzentrale also die Stühle gerückt werden, tut sich hierzulande in der Chefetage nichts. Nachdem das ehemalige Führungsduo Stefan Andraschak und Arne Went das Unternehmen im September 2016 überraschend verlassen haben, steht nach wie vor Mark Siezen, Leasing Director der Multi Corporation, interimsweise dem Deutschland-Geschäft vor. Denn für die Position von Andraschak, der über mehrere Jahre im Haus den Changeprozess begleitet hat, konnte nach wie vor kein Nachfolger gefunden werden.