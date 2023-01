Josef Filser neuer Head of Hospitality Germany bei C&W

Josef Filser

© Cushman & Wakefield

Josef Filser hat die Position des Head of Hospitality Germany bei Cushman & Wakefield (C&W) übernommen, die durch die Rückkehr von Stefan Giesemann nach JLL vakant geworden ist [wir berichteten]. Der 36-Jährige wird alle Transaktionen und Vermietungen sowie strategische Beratungsmandate verantworten und direkt an Alexander Kropf, Head of Capital Markets Germany, berichten.

.

„Wir sehen aktuell, dass die Sparte Hospitality wieder an Fahrt aufnimmt und bei Investoren, trotz der aktuellen Unwägbarkeiten, an Bedeutung gewinnt. Mit Josef Filser haben wir einen kompetenten Ansprechpartner, der mit seinem Team auf die individuellen Anforderungen dieser speziellen Anlegergruppe detailliert eingehen kann.“, kommentiert Alexander Kropf. Der ausgewiesene Hotelexperte verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung im Bereich Hotelberatung und ist seit 2020 bei C&W. Zuvor war er acht Jahre bei JLL tätig, zunächst in London und anschließend fünf Jahre in München.



Für C&W hatte Filser im Frühjahr 2022 unter anderem die Veräußerung eines Münchener B&B-Hotels mit 135 Zimmern durch Al Zayani Investments, Bahrain, an Abrdn Investments Deutschland für die Verkäuferseite begleitet [wir berichteten]. Außerdem betreute er als Berater die Übernahme der Bierwirth & Kluth Hotel Management durch die Borealis Hotel Group [wir berichteten].



„Ich bin davon überzeugt, dass die Asset-Klasse Hotels sich sukzessive in den kommenden Monaten von den Einbrüchen der Corona-Pandemie erholen wird. Insbesondere bei Urlaubs-Destinationen sehe ich ein hohes Potential, das ich gern mit meinem Team für unsere Kunden heben will. Gleichzeitig bin ich mir sicher, dass die starke Erholung der operativen Märkte in Kombination mit steigenden Renditen die Attraktivität von Hotels als Anlageobjekte erhöhen wird“, sagt Josef Filser.