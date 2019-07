Scannell verpflichtet Jordan Corynen zum Managing Director DACH und Benelux

Jordan Corynen

© Scannell Properties

Scannell hat Jordan Corynen, 40, als Managing Director für die DACH- (Deutschland, Österreich, Schweiz) und Benelux-Region verpflichtet, um das Wachstum in diesen europäischen Kernmärkten weiter voranzutreiben. Corynen wird ab 15. Juli mit dem im März 2019 ernannten Geschäftsführer in Deutschland, Heiko Richter [wir berichteten], zusammenarbeiten und für die Identifizierung von Marktchancen und die Initiierung und Steuerung Projektentwicklungen verantwortlich sein. Gleichzeitig soll Corynen mit seiner langjährigen Erfahrung dazu beitragen, dass die Projekte der Immobilienentwicklungs- und Investmentgesellschaft den sich ändernden Bedürfnissen der Mieter entsprechen.

.

Corynen war zuvor 14 Jahre lang bei Goodman tätig, wo er als Regional Director DACH fungierte [wir berichteten]. Während dieser Zeit verantwortete er eine Wachstumsstrategie, die die Entwicklungsaktivitäten und das verwaltete Vermögen in Deutschland erfolgreich förderte.



„Jordans Eintritt und die weitere Konzentration auf die DACH- und Benelux-Regionen ist ein wichtiger Schritt, um unseren Wachstumsplan umzusetzen. Er verfügt über mehr als 14 Jahre Erfahrung im europäischen Industrie- und Logistikimmobilienmarkt, die für das Unternehmen von großem Wert sein werden. Damit sind wir sehr gut aufgestellt, um den Zielkunden, schnell wachsenden Unternehmen in Europa, zu dienen“, sagte Amaury Gariel, Managing Director Europe bei Scannell Properties zu der Neuverpflichtung.



„Deutschland ist der europäische Markt mit den größten Wachstumsmöglichkeiten in unserer Branche, aber auch mit zunehmenden Einschränkungen bei den Entwicklungsmöglichkeiten. Mit der Ernennung von Jordan Corynen ist Scannell Properties sowohl lokal als auch international in einer starken Position. Er bringt auch Kenntnisse der Märkte Österreich, Schweiz und Benelux mit, was es uns ermöglicht, unsere Kunden noch umfassender zu betreuen„, so Gariel weiter.



„Getrieben vor allem durch das Wachstum des E-Commerce und die sich ändernden Bedürfnisse an Logistikimmobilien seitens unserer Kunden, müssen Entwickler in der Lage sein, qualitativ hochwertige Logistikflächen in sehr kurzen Zeiträumen bereitstellen zu können. Ich weiß, dass Scannell in den USA über eine unglaubliche Erfolgsgeschichte verfügt und genau diese Anforderungen für seine Kunden erfüllt“, ergänzte Jordan Corynen, Managing Director DACH und Benelux.