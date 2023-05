Ende April eröffnete in der Rosgartenstraße 29-32 in Konstanz der neue Joop! Store auf rd. 500 m² Ladenfläche. Realkon hat bei diesem Deal sowohl den Vermieter im qualifizierten Alleinauftrag als auch den Mieter beraten. Für letzteren war nach dem Auszug aus dem Lago die Nähe zum Headquarter und Outlet in Kreuzlingen/CH wichtig. Eigentümer der Immobilie ist ein Fonds.

