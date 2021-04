Jonny Allen Direktor für Urban- und Last-Mile-Logistik der VGP-Gruppe

Die VGP-Gruppe verkündete am 9.04.2021 die offizielle Ernennung von Jonny Allen als Direktor für Urban- und Last-Mile-Logistik.

Jonny Allen, der am 1. März 2021 bei VGP begonnen hat, wird für die Entwicklung des Angebots der Unternehmensgruppe in den Bereichen letzte Meile, E-Commerce und urbane Logistik für neue und bestehende Kunden in allen Ländern, in denen VGP tätig ist, verantwortlich sein. Zuvor war Allen bei Amazon als Leiter des europäischen Logistik-Immobilienteams tätig.