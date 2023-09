Die Jones Engineering Group Germany GmbH hat eine 2.300 m² große Lagerflächen in Ginsheim-Gustavsburg, Am Kupferwerk 26, angemietet. Das Unternehmen ist ein multinationales Unternehmen mit über 4.000 Mitarbeitern und beschäftigt sich in Deutschland überwiegend mit dem Bau von Rechenzentren. Vermieter ist ein privater Eigentümer, von dem MH-Gewerbe-Immobilien mit der Vermietung beauftragt war.

