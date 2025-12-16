Joint Venture für Refinanzierungen: NAS und Limida gründen Valoriq

Mit der Valoriq Solutions GmbH entsteht ein neues Joint Venture für Refinanzierungen und Work-outs. Die NAS Group und die Limida Servicing reagieren damit auf die steigende Zahl auslaufender Finanzierungen und bündeln ihre Kapitalmarkt-, Rechts- und Restrukturierungsexpertise auf einer Plattform. Das Kernmanagement von Valoriq Solutions besteht zur Gründung aus Steffen Ricken, CEO der NAS Invest, und Oliver Platt.

.

Nach Beobachtung der Gründungsgesellschafter sind aktuell viele Marktteilnehmer gezwungen, ihre Finanzierungsstruktur unter inzwischen stark veränderten Bedingungen neu zu ordnen. Ziel der neuen Gesellschaft sei es, solche Prozesse auf Grundlage einer technologiegestützten Analytik strukturiert zu begleiten und Lösungen zu entwickeln, die rechtlich wie wirtschaftlich tragfähig sind.



Die Gründung folgt auf eine seit Anfang 2024 bestehende Kooperation beider Unternehmen, in deren Rahmen bereits mehrere Work-Out- und Restrukturierungsmandate gemeinsam umgesetzt wurden. Das Joint Venture schafft eine Plattform, die die Zusammenarbeit verstetigt und auf eine gemeinsame organisatorische Basis stellt.



Vor diesem Hintergrund sehen die Experten von Valoriq Solutions eine spürbare Zunahme des Bedarfs an spezialisierter Restrukturierungskompetenz, sowohl auf Investoren-, Kreditgeber- als auch auf Kreditnehmerseite. Mit Valoriq Solutions entsteht nun eine Struktur, die diese Aufgaben mit klaren Verantwortlichkeiten und hoher Umsetzungstiefe bündelt.



Nach Branchenanalysen laufen zwischen Ende 2025 und 2027 in Deutschland gewerbliche Immobilienfinanzierungen im Umfang von 60 bis 80 Milliarden Euro aus. Parallel wird der europäische Debt Funding Gap im Commercial-Real-Estate-Sektor auf 70 bis 100 Milliarden Euro geschätzt. Trotz fallender Zinsen agieren Banken weiter zurückhaltend. Strengere regulatorische Vorgaben, geänderte Bewertungsgrundlagen und steigende ESG-Anforderungen erschweren die Neuverhandlung von Finanzierungen zusätzlich.



Die Gründungspartner erachten in vielen Fällen die Notwendigkeit frühzeitiger, realistischer Restrukturierungsansätze, um Liquiditätsengpässe zu vermeiden. Die aktuelle Marktphase stoße klassische Finanzierungsmodelle an Grenzen, sodass professionelle Vorbereitung und klare Entscheidungswege zum entscheidenden Faktor würden.



Valoriq Solutions will Refinanzierungs- und Restrukturierungsprozesse ganzheitlich begleiten – von der Analyse bestehender Kapitalstrukturen über Verhandlungen mit allen Stakeholdern bis hin zu operativen Work-Out-Maßnahmen.



Das Kernmanagement von Valoriq Solutions besteht zur Gründung aus Steffen Ricken, CEO der NAS Invest, und Oliver Platt. Ricken verfügt über rund zwei Jahrzehnte Erfahrung in Kapitalmarkt-, Unternehmens- und Immobilientransaktionen. Oliver Platt ist Rechtsanwalt und Geschäftsführer der Limida. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Immobiliensektor und Servicing. Platt ist Partner bei Kucera Rechtsanwälte.