Joint Venture erwirbt Immobilienportfolio von Inside Investments

Ein Joint Venture zwischen Cairn Real Estate, einer niederländischen Tochtergesellschaft der MPC Capital AG und Angelo Gordon hat ein Immobilienportfolio von Inside Investments erworben. Das Portfolio umfasst neun Gebäude mit einer Nutzfläche von mehr als 100.000 m².

.

Das erworbene Portfolio besteht aus einem Mix von Asset-Klassen, ist aber überwiegend im Lebensmitteleinzelhandel und in der Logistik in der Randstad verankert. Die Gebäude sind hauptsächlich an bonitätsstarke nationale und internationale Mieter vermietet.



„Die Beschaffung von Deal-Flow in diesem Markt erfordert Kreativität sowohl des operativen Partners als auch des Investors. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Angelo Gordon, die sich auf dem niederländischen Immobilienmarkt bewährt haben. Diese Akquisition ist ein guter Anfang unserer Zusammenarbeit und wir streben in Zukunft weitere gemeinsame Projekte an,“ so Maarten Briet, Geschäftsführer von Cairn Real Estate.