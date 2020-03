Union Investment und Hansainvest teilen sich Münchner Konrad

Union Investment hat im Rahmen einer Joint Venture Transaktion einen 50-prozentigen Anteil an der rund 38.000 m² großen Campusimmobilie Konrad in München-Riem für den Spezial-AIF Urban Campus Nr. 1 erworben. Union Investment und Investa Capital Management (ICM) hatten den Fonds gemeinsam im Jahr 2016 gemeinsam aufgelegt [wir berichteten]. Joint Venture Partner ist die Service-KVG Hansainvest, die die andere Hälfte des Komplexes in den LBBW Immobilien-Spezialfonds Germany Diversified Core+ einbringt. Verkäufer ist die Investmentgesellschaft Ardian, die den Bürokomplex in den vergangenen Jahren erfolgreich repositioniert hat. Über den Kaufpreis haben die Transaktionspartner Stillschweigen vereinbart.

