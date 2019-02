John Reed Fitness kommt in die Münchner Macherei

Die Projektentwickler Art-Invest Real Estate und Accumulata Real Estate haben für die Münchner Quartiersentwicklung „Die Macherei“ einen langfristigen Mietvertrag mit der McFit Global Group unterzeichnet. 2021 wird das Fitnessunternehmen in der Macherei den ersten Fitness Music Club der neuen Marke John Reed Fitness in München eröffnen. Das urbane Clubkonzept, das Design mit Musik und Fitness kombiniert, mietet sich in der Quartiersentwicklung auf knapp 3.000 m² Mietfläche inklusive Fitnessterrasse ein.

